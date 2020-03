En el plano regional, en cambio, el gobierno argentino parece atado a antiguos prejuicios. Algunos tristes excesos verbales cruzados y ciertos dogmas ideológicos podrían explicar las razones por las cuales el Gobierno aparenta no tener apuro en concretar una reunión entre el presidente argentino y su par brasileño. La relación bilateral entre Argentina y Brasil parece trabada al máximo nivel de gobierno. Acaso debido a la evidente ausencia de interés del mandatario argentino en reunirse con su par brasileño y pese a a los esfuerzos de “diplomacia parlamentaria” bien encaminados por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió a su par brasileño en Buenos Aires y luego devolvió -como corresponde- la visita en Brasilia. La distancia entre los mandatarios Fernández y Bolsonaro no pudo superarse tampoco a pesar de la voluntad demostrada por éste último al recibir al canciller argentino Felipe Solá y al designado embajador en Brasilia Daniel Scioli en su visita a Itamaraty y el Planalto hace pocas semanas. En tanto, Alberto Fernández optó por no asistir a la jura del nuevo presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou el pasado día 1 de marzo, ocasión en la que estaba prevista un primer encuentro con su par brasileño, anunciado, precisamente durante la visita a Brasilia efectuada por el canciller argentino.