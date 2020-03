Debemos cambiar el marco de análisis del gobierno de coalición. Alejarnos de la lectura apocalíptica que no favorece al ciudadano. Discutir no es una fractura. No anticipa el fin de nada. Disentir, dialogar y llegar a acuerdos es lo natural que debería suceder dentro de una coalición de gobierno sana y equilibrada. Escuchar, discutir y acordar es lo que exige la democracia.