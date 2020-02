Y es aquí en donde encontramos el mayor problema que enfrentan los demócratas. No tienen un gran candidato para enfrentar a Trump. No tienen un Obama. Para muchos estadounidenses Sanders, que tiene 78 años y cuatro meses atrás sufrió un infarto, es un extremista. Sus tendencias “socialistas” dificultarían entonces la formación de una amplia coalición para vencer a Trump. Por otra parte, el vicepresidente de Obama, Joe Biden, Pete Buttigieg, cuya campaña ha ganado fuerza en las últimas semanas, y el millonario Michael Bloomberg no parecen tener suficiente carisma. Más grave aún, son vistos como parte de un establishment que muchos rechazan. No representarían, en definitiva, el espíritu de la época.