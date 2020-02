Pero lo más preocupante no es lo que dicen, sino lo que esconde el pedido. Censurar el diálogo es ir por el camino de la inacción, del pataleo estéril, del statu quo ante el sufrimiento o peor: la imposición por la fuerza. Hasta Juan Guaidó dijo que se sentaría con Maduro si eso ayudara a solucionar el problema. Pero Álvarez de Toledo, quien tuvo el peor resultado electoral del PP en Cataluña y no convence ni a los propios, no quiere que Zapatero -un presidente que fue electo dos veces por los españoles y supo negociar la paz con ETA- se reúna con Maduro. Parece un chiste malo, pero no lo es.