De ahí la alegoría de la película y el título de esta columna. Me quedo con tres fotos de su viaje. Juan Guaidó en la galería de la Cámara de Representantes como invitado de honor en el “State of the Union”, ritual de la democracia americana. No solo lo invitaron, el Presidente Trump lo llamó “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela”, lo cual fue seguido por una resonante ovación. No es un detalle menor que “interino”, “encargado” y demás adjetivos hayan quedado en el camino.