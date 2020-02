Por el contrario, el gobierno de Sánchez le está ofreciendo una salida digna a Torra: diálogo y elecciones autonómicas. Con el Partido Popular -actor principal en viejas temporadas- fuera del ejecutivo nacional, se acabó la necesidad de la radicalización independentista que no solo abrió una grieta en la sociedad si no también llevó a miles de empresas a mudar su domicilio fiscal fuera de Cataluña. Ahora se vislumbra la oportunidad de deshacer las barricadas y trabajar por la negociación, por un acuerdo. Torra sabe que es la mejor opción que tiene sobre la mesa pero no se fía de nadie y se guardará el as en la manga hasta el último momento para negociar un buen final con el gobierno español.