Los pueblos, las naciones, los Estados aciertan y fracasan en sus opciones, pero en todo caso no asumen decisiones complejas improvisando. Si fuera psicólogo diría que hay motivaciones “subliminales” que impulsan a los ingleses a ser lo que quieren ser. Y básicamente existen temores, precauciones y angustias que la mayoría de ellos prohijaron y que los llevan a transformar su realidad pegando el portazo al proyecto unionista. No niego que existan algunas vetas xenófobas en el asunto (por parte de los menos) pero no es eso lo que tracciona la escisión, es sí el deseo de no formar parte de un enclave que trae –según ellos- más problemas que soluciones. Acertados o no, solo están siendo fieles a lo que consideran lo mejor para su país.