No te olvides que tu trabajo no consiste en generar conflicto y tensión. Tampoco en avivar fuegos extinguidos, romper, paralizar, hacer daño. No lo creas aunque tus fieles militantes te lo festejan, ni cuando tus aplaudidores te engrandezcan, ni siquiera cuando tus padrinos, que admiraste en otros tiempos te susurren alabanzas al oído. No creas que esos títeres representan a tus electores porque, créeme, no es así. No te van a dar una medalla por vociferar una chicana que toque el hueso ni te ganarás el sueldo por conseguir el titular del día.