Nada de esto es absolutamente nuevo, por cierto. A través de las épocas, casi todas las culturas han ideado y comunicado historias acerca del fin de los tiempos. Los mitos que describen el terror de la aniquilación son universales. Lo que es nuevo, en todo caso, es la multiplicación exponencial de las versiones acerca de la catástrofe que supuestamente se aproxima y el sustento ya no místico o profético sino pretendidamente científico y racional que intenta dársele. Quiero ser claro: no me interesa discutir aquí en términos técnicos la mayor o menor probabilidad de los distintos escenarios apocalípticos que hoy circulan. Lo que me parece importante es considerar críticamente su diseminación desde un punto de vista comunicacional. El continuo llamado de atención que apela a innumerables imágenes de perentoria catástrofe global puede redundar en un estado de confusión e histerias generalizadas. De una parte, la difusión ininterrumpida de amenazas infundadas supone siempre el riesgo proverbialmente descripto por Esopo en la fábula del pastor mentiroso: llegará el momento en que nadie dará crédito a las advertencias que deban ser atendidas. Y por sobre todas las cosas, tal y como lo entendió tempranamente George Gerbner: cuanto más expuestos estemos a mensajes urgentes y escalofriantes, mayor será el clima general de crispación y menores las oportunidades para la reflexión sobre los verdaderos problemas y las verdaderas soluciones, que son necesariamente complejas y lentas.