Otro desafío inmediato al que se enfrenta Sanchez es al de mostrar resultados sin “luna de miel” posible. La moción de censura contra Rajoy, las dos campañas electorales, el período de gobierno en funciones, le gastó los cartuchos de expectativas que podría generar un nuevo gobierno. España y Europa esperan resultados. Aunque no sepan muy bien cuáles. Deberá ser el propio gobierno quien venda las pequeñas victorias como grandes batallas. Los españoles esperan que el culebrón de las elecciones e investiduras termine de forma feliz para ellos (no solo para los políticos). No hay lugar para fallos, errores no forzados o especulaciones esperando un próximo mandato. Si falla, puede que no haya un siguiente oportunidad.