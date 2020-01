La segunda trampa en la que cayó Estados Unidos fue la creencia general entre los miembros clave del Congreso e importantes sectores de los medios de comunicación de que el asesinato de Soleimani reunió y unificó al pueblo iraní en todo el régimen. Esa es una gran farsa. Como señaló el periodista iraní Masih Alinejad en el Washington Post, las grandes procesiones fúnebres fueron el resultado de la coerción de un régimen totalitario que solo hace un par de meses mató a cientos de sus propias personas que protestaron contra el régimen. No debemos engañarnos con respecto a Irán. Irán no es un régimen legítimo. Es un régimen que está a la defensiva, aterrorizado por la posibilidad de la caída del régimen. Hace unos meses, manifestantes iraníes exigían que su gobierno cesara las aventuras extranjeras y se ocupara de las necesidades domésticas. Soleimani fue visto como un hombre que recibió más recursos que nadie a expensas del pueblo iraní porque era el general a cargo de la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria iraní a cargo de supervisar y planificar las operaciones extranjeras del régimen iraní y sus actividades desestabilizadoras en lugares como Yemen, Siria, Irak, Líbano y Gaza. La Fuerza Quds desde hace ya algún tiempo es una fuente de resentimiento entre los iraníes, no en un factor de unidad.