El “hater” odia y el “hater al poder” odia mucho más y no me refiero a chicanas, juegos de palabras o sacar de la hemeroteca contradicciones entre lo que uno decía hace un año y dice ahora. Hablo de buscar la división total, la radicalización extrema, de bajar a lo más bajo de la condición humana y utilizar en tus discursos a los muertos por ETA o lanzar índices falsos vinculando a criminales, inmigrantes y violadores para profundizar esa creencia absurda de que los extranjeros son causantes de la inseguridad. Pero no se es un buen “hater” si no se actúa como tal, así fue que muchos diputados (todos los de Vox) se negaron a aplaudir al momento de reconocer a la diputada Aina Vidal de Podemos que está luchando contra un cáncer y que pese a su salud, igualmente fue a votar. ¿El motivo? simplemente porque pertenece al bloque opositor.