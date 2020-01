La importancia que tiene para el chavismo el haber “recuperado” la AN es la posibilidad de generar los paquetes legislativos que le permitan al gobierno operar frente a terceros en el exterior, ya se trate de gobiernos o de instituciones financieras -como la CAF que tiene en tratamiento un proyecto para fortalecer el sistema eléctrico en el occidente del país- que requieren de la aprobación del congreso de cada país, tanto para los mencionados créditos como para la constitución de empresas mixtas y también para vender empresas del estado. Es posible entonces que en las próximas semanas veamos aprobaciones relacionadas con el petróleo, las telecomunicaciones y la electricidad para ir poco a poco abandonando en la práctica el Plan de la Patria, el cual ya desde hace tiempo no estaba dando respuestas a las necesidades concretas del país en general, y de la revolución en particular. Aquí cabe hacer mención a que ese plan se elaboró en el 2007 y desde entonces no tuvo cambios de fondo, mientras el país cambió de tal manera que lo dejó obsoleto, como si hubiera sido para otro país, en otro momento del tiempo. La preocupación es que ante la ausencia de un plan, lo que vaya a ocurrir en el futuro –que por cierto ya estamos viviendo- será defensivo, pasándole a otros actores la opción de la proactividad, la cual, si se reconoce la oportunidad y si se actúa asertivamente, puede ser bueno para todos –chavistas incluidos- porque se estaría abandonando un camino que nos está llevando a la catástrofe económica continuada e indetenible.