No es noticia que la hospitalidad del castrismo nunca fue gratis. El canje por alojar a Evo Morales en Buenos Aires no es exactamente por la tarifa hotelera. Y qué casualidad, apenas concluyó la visita de Cristina Kirchner a La Habana, el presidente Fernández anunció que apoyará a Fernanda Espinosa para enfrentar a Almagro en la OEA. “Ministerio de Colonias”, pero no de Washington precisamente.