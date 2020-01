En este escenario tan parejo donde Pedro Sánchez puede resultar investido presidente por uno o dos votos (la elección más ajustada de la historia reciente española), los apoyos de los partidos locales serán decisivos y, por lo tanto, sus exigencias, serán mejor escuchadas y eso la democracia debe festejarlo. Porque no olvidemos que esos diputados regionalistas están en el Congreso no por una lotería, si no porque se ganaron la confianza de españoles y españolas que los votaron para que los representen, aunque los gobiernos de mayorías y la “doctrina partidaria” -usualmente dirigida desde Madrid- siempre atentaron en contra de sus reclamos.