Según las investigaciones, en 1998 solo el 17% de los catalanes preferían la independencia; hoy algunos estudios marcan que ronda el 45%. Sin embargo el relato independentista catalán -y me refiero al de ambos lados- se comió a unos dirigentes que por no saber dialogar y negociar, arrastraron a las masas a un conflicto que hoy divide familias pero que también divide a una economía frágil. Olvidaron que cuando el relato se apodera de las masas, es incontrolable. El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y el actual Quim Torra están presos de ese relato y solo pueden actuar avivando el conflicto porque ese es el único lugar en el cual pueden sobrevivir como políticos. Del otro lado Rajoy, que subestimó la crisis que afrontaba, arrastró a las formaciones de derechas como PP y VOX a la misma encrucijada de posiciones inamovibles oponiéndose porque “es inconstitucional” y punto. El problema es que ni hacer plebiscitos semanales ni decirle a Cataluña que debe obedecer porque sí, solucionará el conflicto de fondo.