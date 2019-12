La diputada Camila Vallejo, joven comunista chilena, cree que los jóvenes de 16 años deben votar en su país. No sé por qué no los de 14 o a los de 13, como sucede con la Bar Mitzvá judía. La tendencia es ésa. Los comunistas de “Podemos” plantean lo mismo en España. Y no está sola Camila en esa disparatada petición. (Enseguida explico lo de “disparatada”). La acompañan, entre otros, los diputados Raúl Soto de la Democracia Cristiana y Juan Santana del Partido Socialista.