“Nuestra política no ha estado, muchas veces, decididamente al servicio del bien común -proseguía diciendo-, se ha convertido en una herramienta de lucha por el poder que sirve a intereses individuales y sectoriales; y no ha sabido, no ha querido o no ha podido poner límites, contrapesos, equilibrios al capital para erradicar la desigualdad y la pobreza que son los flagelos más graves del tiempo presente”.