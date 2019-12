Sami Abdul-Latif Al-Nisf, ex ministro de información de Kuwait, quien vive allí, sacudió al auditorio con un discurso de una sinceridad demoledora. Aseguró que había sido un error “insistir en que Israel es un Estado racista de apartheid cuando claramente no lo es. Al comienzo de su inmigración a Palestina, los judíos no trataron a los árabes como los blancos trataron a los pueblos indígenas de América, Sudáfrica y Rhodesia. Nunca ha habido instalaciones públicas segregadas en Israel, ni ninguna cuestión de derechos democráticos básicos denegados a los ciudadanos árabes de Israel. Basta de esta farsa ridícula”. No se inhibió de criticar a los palestinos por idolatrar al terrorismo al creer que “los fines justifican los medios y, por lo tanto, no mostrar arrepentimiento por el secuestro de aviones, barcos y autobuses, el bombardeo de aeropuertos y embajadas y, en general, el asesinato de inocentes mediante ataques terroristas. Otros movimientos de liberación, como en Argelia y Sudáfrica, no privilegiaron tales métodos, y las organizaciones palestinas que lo hicieron -desde las de Abu Nidal hasta las de George Habash- nunca fueron criticadas públicamente por el daño infligido a la causa palestina”.