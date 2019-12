Los miembros del Foro, en el poder o en la oposición, se conducen en base a intereses compartidos y no abandonan a sus aliados ideológicos, o a aquellos que, sin saberlo, son potenciales compañeros de viaje. No dejan a un aliado en peligro por fuerte y verídica que sea la campaña en su contra, no se dejan intimidar ni coaccionar por acusaciones por fundamentadas que estas estén.