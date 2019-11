Las redes sociales -desde los teléfonos móviles- nos ponen en estado de alerta inmediato y todos sabemos la vida de todos. No digo nada que no sepamos todos. En el fondo Jean Paul Sartre viene ganando aunque no nos guste demasiado: la realidad del mundo interior viene claudicando y líderes religiosos no son magnéticos y filosóficos sino más bien políticos. No se trata de volver al existencialismo sino al pragmatismo. Eso es lo que nos pasa y no lo advertimos. La crisis del Estado de Bienestar no es un asunto ficcional.