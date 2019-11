Ajayu es una palabra que en aymara significa alma. Debemos recuperar nuestro ajayu aceptando el dolor de nuestros muertos y fracasos, y proyectando esa fuerza, ahora sí, en la construcción de otra vida posible. Pese a estar forzado por una indesable situación de cosas y no habiendo aún ningún líder de su talla, Evo debe tratar de asimilar la nueva nación que él mismo ha cambiado, y dar paso a los líderes que él mismo ha formado. Solo siendo ellos muchos garantizaremos que no nos maten, que no hieran más nuestros principios de justicia social, que volvamos, en fin, a no estar tan jodidos como estamos.