Una aclaración necesaria, por la cantidad de lectores que tiene Bitácora en el exterior de Uruguay: yo no soy solo un periodista, o un analista, en estos casos soy sobre todo un militante de izquierda, que milita hace 58 años y que es la primera vez que no participo en una campaña electoral desde 1962, en Uruguay, Argentina y Paraguay, siempre apoyando candidaturas de izquierda. ¿Cómo me fue? Lo saben los interesados.