Ustedes se preguntarán, dice el obispo Czerny, ¿por qué el documento de la Amazonía en lugar de estar estructurado en capítulos lo está en “conversiones”? Porque no hay nuevos caminos si no hay conversiones…con la Amazonía ardiendo, la gente se esta dando cuenta que no hay soluciones técnicas o medidas urgentes, sino reconocemos que primero tenemos que “cambiar” y ese cambio profundo es la conversión o la reconversión, del corazón, de la comunión, del estar juntos, de una relación interhumana basada en el respeto y el amor…de protagonizar el encuentro supremo con Dios.