El crimen organizado cuenta con amplias ventajas comparativas. Es adaptativo al capitalismo post industrial, por ello flexible y eficiente en este mundo global. Opera con la más alta rentabilidad del planeta. Asigna recursos mejor que nadie. No paga impuestos, las guerras comerciales no le impactan, no reconoce fronteras y tiene capacidad de resolver los conflictos de manera expedita, con la violencia.