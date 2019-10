Erdogan probablemente fue demasiado lejos al evaluar la decisión de Trump de retirar algunas tropas estadounidenses del noreste de Siria. Lo consideró una renuncia de Washington al destino de la región y una afirmación de la ausencia de políticas estadounidenses allí. Quizás apostó a que Washington no tomaría partido con grupos y organizaciones locales y no arriesgaría viejas relaciones con un país atlántico del tamaño de Turquía, especialmente a la luz de la tensión actual con Irán. El presidente turco pudo haber considerado que Estados Unidos necesitaba a Turquía más de lo que este último la necesitaba. Quizás también consideró que Rusia no se arriesgará a volar por el aire lo que había logrado en el proceso de atraer a Turquía. Quizás supuso que Europa permanecería en silencio, temiendo que “el sultán” decidiera exponer al Viejo Continente a nuevas oleadas de refugiados post “primaveras árabes”.