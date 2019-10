Porque la oferta que está haciendo Alberto Fernández se parece más a la de Macri que a la de Cristina; y no digo que sea una oferta engañosa, porque seguramente Alberto y hasta Massa creen genuinamente en lo que ofrecen. Pero los que vemos desde aquí el panorama sabemos que no son compatibles, que para que Alberto cumpla, deben desaparecer Cristina, Máximo y La Cámpora; y eso no pasará, porque la verdadera dueña de los votos duros, 35%, es Cristina y la están votando para que haga lo que dice en su libro (que es su oferta de campaña) y no lo que dice Alberto en sus discursos (porque él no tiene un libro). De hecho, no tiene la fuerza de imponerles un patrón de comportamiento cuasi macrista. Si no conociera los orígenes tropicales del kirchnerismo, que arranca de un presidente que nunca se hubiera imaginado que habría un “ismo” detrás de su apellido, hasta que conoció a Chávez, y todo lo que significaron, y significan, el uno para el otro, posiblemente también me dejaría convencer.