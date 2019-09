La adhesión argentina a las decisiones de ese mecanismo es difícil de entender en particular por reflejar una contradicción con la intervención del Presidente de la Nación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde indicó enfáticamente la decisión de seguir el camino diplomático y jurídico para enfrentar la crisis venezolana. El apoyo argentino a la resolución del TIAR no parece ser ni una cosa ni la otra. Tampoco el caso venezolano parece, por el momento, encajar siquiera en la naturaleza del TIAR, cuyo propósito es garantizar la defensa colectiva ante un ataque eventual de una potencia extra regional y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados parte del pacto. Hasta ahora no se da ninguna de las dos situaciones, aunque los promotores del TIAR insistan en que la situación de Venezuela tiene un impacto desestabilizante para la paz y seguridad del hemisferio.