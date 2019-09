El filósofo español Daniel Innerarity expresa con meridiana claridad la esencia del sentimiento de incertidumbre que se desparrama sobre el mundo a pocos de días de que se cumplan 90 años del llamado Crac del 29, sucesos críticos que hoy parecieran estar a la vuelta de la esquina. “Hace no muchos años el debate era si los cambios se producían en nuestras sociedades mediante la revolución o la reforma. Actualmente el cambio no se produce ni por lo uno ni por lo otro, ese ya no es el debate, sino por un encadenamiento catastrófico de factores en principio desconectados.”