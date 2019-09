En su discurso radial difundido el 9 de marzo de 1937, Roosevelt expresó que “nuestra dificultad con la Corte hoy no surge de la Corte como institución sino de los seres humanos dentro de ella. Pero no podemos ceder nuestro destino constitucional al juicio personal de unos pocos hombres que, temiendo el futuro, nos negarían los medios necesarios para lidiar con el presente. Este plan mío no es un ataque a la Corte; busca restaurar la Corte a su lugar legítimo e histórico en nuestro gobierno constitucional y hacer que reanude su alta tarea de construir nuevamente sobre la Constitución un sistema de derecho vivo”.