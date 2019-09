De lo que los mulás no se dieron cuenta fue que el nuevo status quo no tuvo costo alguno para los estadounidenses que pueden permitirse prolongarlo tanto como sea necesario. Todo lo que Trump hizo fue anunciar que cualquiera que comerciara con la República Islámica no podía comerciar con los EE.UU. Y que los EE.UU. ya no permitirían que los mulás utilicen las instalaciones bancarias y comerciales estadounidenses a nivel global.