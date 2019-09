Las leyes del universo no tienen moral. La escalera estaba rota. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente, es. No son castigos ni recompensas. La vida lleva belleza y magia alrededor, pero no debemos dejarnos llevar por pensamientos mágicos. La escalera era frágil. Frágil como nuestras convicciones, nuestros sentimientos, o nuestra salud. No nos sucede la enfermedad ni la muerte por ningún castigo divino. Sino porque éste es un mundo de escaleras frágiles.