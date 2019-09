Así, proclaman que "el islam es una religión de paz" -algo que no es materia de análisis, negación o discusión-. Sin embargo, como señaló Abdur Rahman Muhammad, el debate surge con la confusión que esos mismos activistas realizan cuando pretenden confundir a las sociedades con términos como islam e islamismo yihadista, el primer termino no está en controversia en tanto fe y religión, el segundo, debe ser rechazado por ser una ideología violenta y maximalista que niega cualquier dialogo posible en una sociedad libre y democrática. No obstante, la militancia favorable al terrorismo, vocifera la falsa idea de que quienes sostienen lo contrario son "islamófobos".