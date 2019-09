Europa sabe que no es posible abordar la crisis actual de los refugiados sin una verdadera política común; entonces prefiere una política a todas luces inútil pero que mantiene intactas las prerrogativas y nacionales. Aunque se sabe que las deportaciones nunca serán la solución, se sigue insistiendo en la necesidad del retorno con el objetivo de mostrarse "duro" y complacer así a una parte del electorado. Sin embargo, empecinarse en una política que no funciona tiene un precio muy alto: por un lado, Europa no responde a sus obligaciones más básicas (no sólo legales sino morales) con los solicitantes de asilo; por otro, con su falta de respuesta, Europa justifica y alimenta las posiciones cada vez más ultranacionalistas y xenófobas.