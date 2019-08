En una de esas deliciosas ironías que agregan sabor a la historia, el grupo, que terminó incluyendo a Rusia después de la caída de la ex-URSS, vio disminuir su verdadero poder para influenciar las tendencias mundiales, mientras que sus ambiciones de gobernar el mundo se acrecentaron. No obstante, el grupo no pudo hacer nada acerca de la invasión soviética de Afganistán, la desintegración de la URSS, el colapso del Pacto de Varsovia, la toma del poder por parte de los khomeinistas en Irán, el cambio de marcha de China hacia un sistema capitalista, las guerras desencadenadas por Saddam Hussein y el surgimiento del terrorismo internacional en nombre de la religión. Peor aún, el "politburó global" no tuvo ningún papel en los drásticos y magníficos cambios tecnológicos que arrastraron al mundo a algo más grande que la Revolución Industrial.