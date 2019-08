Si la oposición venezolana hubiera participado de las elecciones de Mayo de 2018, hoy Maduro estría posesionado para un nuevo mandato legitimado por la presencia en las elecciones de una oposición que además habría sido derrotada a puro uso de fraude electoral, como en anteriores elecciones. La no participación es no complicidad, es no legitimación y ha permitido a Venezuela avanzar muy cerca de terminar con la usurpación de la dictadura electoralista de Maduro.