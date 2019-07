No tengo necesidad de recordar los vanos intentos de José Luis Rodríguez Zapatero buscando de manera naif durante tres años (desde 2016) generar "diálogo" a su estilo, siempre difuso, poco sólido, cadencioso e inútil. Es cierto que lo acompañaron en algunas instancias Leonel Fernández y Martín Torrijos, pero él creyó en lo que no era cierto. Perdió el tiempo y se lo hizo perder a los venezolanos. Nada sirvió: mientras tanto la dictadura siguió masacrando personas. No hay otra forma de expresar lo que hicieron.