De hecho, esto no se limita solo a estos dos grandes jugadores regionales; también están las milicias iraníes, que están entrenadas para luchar en guerra urbana tanto en Teherán como en todo el territorio iraní. Esas milicias saben que no pueden ganar la guerra, pero son capaces de propagar el caos en toda la región. Luego tenemos el contrafrente de batalla, donde diferentes países pueden tener diferentes objetivos. En el caso de Israel, su principal problema es eliminar el programa de las armas nucleares de Irán. Por otro lado, la prioridad principal de Arabia Saudita es detener el proyecto amenazador de Irán, que incluye apoderarse del Líbano, Yemen e Irak. Esta diferencia de propósito no puede quedar fuera de un escenario de crisis y seguramente se reflejará en la naturaleza de la confrontación.