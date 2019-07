Parece que no. La más reciente y significativa señal de que las cosas no andan bien se dio hace dos semanas. Renunció inesperadamente el ministro de Hacienda, Carlos Urzúa. Su carta de renuncia denunció la falta de sustento con base en la evidencia a la hora de tomar decisiones de política pública. Advirtió que las decisiones tienen que ser "libres de todo extremismo" y que no lo han sido, y señaló, además, la "imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública". Eso último lo atribuyó a "un patente conflicto de interés".