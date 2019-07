Un segundo obstáculo que habrá que sortear, y que está lejos de ser de forma, es su ratificación parlamentaria una vez que la firma del acuerdo haya sido aprobada por el Consejo de la UE. Como del lado europeo muy probablemente se trate de un acuerdo "mixto" (en el que participan tanto la UE como sus Estados miembros), la ratificación requerirá tanto de la intervención del Parlamento Europeo como del cumplimiento de los procedimientos constitucionales de cada Estado miembro. En algunos países esto implica la participación necesaria del parlamento e incluso, en países como Bélgica, la de los tres parlamentos regionales. Todo parece indicar que la ratificación parlamentaria del acuerdo por parte de aquellos parlamentos que deban hacerlo (o cuyos gobiernos decidan someterlo a consideración aunque eso no sea obligatorio) no será sencilla. La oposición al acuerdo en varios países europeos está integrada por una poderosa coalición de productores agropecuarios y grupos ambientalistas, a los que en el último tiempo se han sumado sectores que se oponen al supuesto "centralismo" de Bruselas y otros que forman parte de la ola (imprecisamente llamada) "populista" que recorre buena parte de Europa. Las posiciones que impulsa el gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil en materia de política ambiental no son por cierto una ayuda para desarmar esta poderosa coalición.