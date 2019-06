En los últimos tiempos, mi mujer me ha sorprendido, diciéndome, cuando me iba a la televisión, que saldría a comer con el profesor de tenis. Me sorprendió que saliesen a comer juntos, pero aprecié que me lo contase con brutal honestidad. Le dije que me parecía muy bien que saliesen juntos. No tenía sentido oponerme, permitirme un ridículo brote de celos pueriles, negarme a la competencia. Si quiere competir conmigo, debo usar mis mejores armas, pensé. Y mi mejor arma no es, no puede ser, mi juventud perdida, ni mi cuerpo estragado, ni mis bríos eróticos. Mi mejor arma será, si acaso, mi inteligencia. Es decir que no me pondré celoso, no actuaré como un idiota posesivo y le daré la bienvenida a ese nuevo competidor, que, viviendo en esta isla, viendo a mi mujer tres veces por semana en las clases de tenis, parecía, a primera vista, más peligroso que los otros desafiantes que me habían surgido desde que me casé con mi mujer: el palestino cinéfilo, la diosa brasilera y el alemán casado.