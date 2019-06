Mi esposa, que es mucho más inteligente que yo, y me conoce como nadie, sabe que, de todas las opciones razonables que barajamos para escapar de la isla durante el verano, cuando ya no sea un sirviente o un súbdito de la televisión, Buenos Aires es la que más me atrae. Sueño con comprarme una casa en esa ciudad. Veo casas en venta casi todas las noches. Busco una casa con un jardín grande y muchos árboles, como la casa en que fui niño. Busco una casa en un barrio cerrado, con garita de seguridad. Busco una casa con piscina, aunque eso no es tan importante, porque iríamos cuando hace frío allá abajo. Yo sé que, en las afueras de Buenos Aires, en el barrio de San Isidro que tan bien conozco, o en Martínez, o en los clubes privados de Pilar, más al norte, seríamos felices. Mi mujer, sin embargo, discrepa. Ella dice que la Argentina es un manicomio sin remedio. Se escandaliza de que yo quiera pasar tres meses en un país que parece condenado a la eterna decadencia. No comprende que lo que me une a ese país no son razones sino pasiones, y las pasiones son ingobernables. Se enoja cuando me ve mirando casas en Buenos Aires, haciendo consultas. Le digo que han puesto a la venta la casa de mis sueños. Me dice, sin agitarse demasiado, porque sabe que ella manda: te irás tú solo, porque nosotras no vamos tres meses a Buenos Aires ni locas. Cuando le cuento que es probable que la expresidenta vuelva al poder, me reprocha: ¿No te das cuenta de que en ese país están todos locos? No son locos, le digo, son cholulos, fanáticos, adoradores. Porque, a fin de cuentas, casi todos son en parte italianos, cuando no españoles, y la relación que tienen con los políticos es la misma que con los clubes de fútbol: una de absoluta devoción y adoración. No es una relación racional: es un acto de fe, una pasión creciente y desmesurada, una locura vocinglera.