Llega el fin de semana y vienen a visitarnos dos amigos mexicanos de mi esposa. Viven en Tulum. Conocen a mi esposa porque asistieron juntos al colegio. Son amigos de toda la vida. Le hacen creer a mi esposa que vienen a vernos porque la extrañan. Pensamos que será una visita sentimental, afectuosa. Pero, una vez sentados en las sombras de la terraza de nuestra casa, nos sorprenden. Sin perder tiempo, pasan a hablar de negocios. Han construido un hotel en Tulum. Nos muestran las fotos. Nos dicen que el hotel es un éxito. Están orgullosos. Los felicitamos. Como están tan contentos, quieren construir dos hoteles más en tierras colindantes al hotel que ya operan con buena fortuna. No tienen el dinero para construir esos dos hoteles. Necesitan dinero. Por lo visto, llevan prisa. Quieren hacer los dos hoteles este mismo año y terminarlos en diciembre como muy tarde. Me sorprenden su impaciencia y su premura. También me sorprende que nos pidan dinero prestado. Se comprometen a pagarlo en tres años. Ofrecen pagar una tasa de interés razonable, quince por ciento. Los escucho con atención porque ambos son muy inteligentes. Además, me caen bien, tienen un aire hippie, relajado. Les cuento que hace años invertí un dinero en un edificio en construcción y ese edificio nunca terminó de construirse y perdí mi dinero. Por eso, les digo, desde entonces no pongo mi dinero en nada que no pueda ver, tocar, recorrer, escudriñar. Quedé traumado, les digo. Es horrible que te estafen porque te sientes un idiota, les confieso. Me prometí nunca más comprar aire, promesas, les digo. Todo lo cual es verdad. Ellos, muy listos, me dicen que, si les prestamos el dinero, nos darán como garantía colateral sus acciones en el hotel que ya funciona con éxito. Les digo que es una propuesta interesante, me la pensaré y les daré una respuesta cuanto antes. Se marchan contentos. Me han caído bien. Pero me han sorprendido: pensé que venían a conversar con mi esposa y en realidad venían a hacer negocios. A la noche lo hablo con mi esposa. Ella se opone tajantemente. Me prohíbe en términos enfáticos que les preste dinero o me asocie con ellos. Me recuerda que yo nunca me he asociado con nadie, ni siquiera con nuestro vecino argentino tan querido, y cuando he prestado dinero en mi familia, las cosas han terminado mal, siempre mal. Por favor no les des plata, me pide mi esposa. Es prudente, juiciosa, quiere protegerme, no quiere quedar expuesta y avergonzada si luego sus amigos nos fallan o no pueden pagarnos. Además, yo no conozco Tulum y a duras penas conozco a sus amigos. Así las cosas, les escribo en términos cordiales, diciéndoles que por razones personales prefiero no seguir adelante con nuestras conversaciones. Me piden que reconsideremos nuestra postura. Ofrecen una tasa de interés más alta. Hago números. Me siento un usurero. Si nos pagan en tres años el capital y los intereses, sería un buen negocio, ganaríamos un dinerillo, el veinte por ciento del monto prestado. Pero ¿y si las cosas van mal, se tuercen, y no terminan el hotel, o lo terminan y no deja ganancias, y no pueden pagarnos en tres años? Mi mujer me dice: