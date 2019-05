Pero a veces no nos mienten y, sin embargo, terminamos decepcionándonos de todos modos. El político honesto, bien intencionado, que gana nuestra confianza, con frecuencia se convierte en otra persona cuando llega al poder, o incluso cuando no llega. De eso ya no tenemos la culpa: el poder, la proximidad a montañas de dinero, la facilidad para robar, el conocimiento de que todos o casi todos medran del poder, lucran de él, van corroyendo la honestidad del político, contaminándola, viciándola, al punto de tornarlo en una persona sucia, mezquina, que usa su cercanía al poder para enriquecerse indebidamente, sin advertir que esas vilezas constituyen traiciones a nosotros, quienes confiamos en él, pero sobre todo a sí mismo, a quien era originalmente cuando se postuló al poder. De eso no cabe duda: el poder raramente mejora a las personas, casi siempre las empeora. Y entonces nos preguntamos: ¿cómo voté por ese ladrón, esa alimaña, esa sabandija? Y la respuesta simple es: porque no era un ladrón cuando votaste por él, solo que, ya en el poder, la facilidad para robar y la certeza de que sus rapiñas quedarían impunes lo llevó a delinquir. Ese individuo no era un delincuente cuando votamos por él, y acaso no sabía que podía convertirse en un delincuente, pero el poder lo vuelve un criminal: las numerosas oportunidades para robar y la sospecha de que sus crímenes serán ignorados y quedarán sin castigo lo convencen de que le conviene robar. Hasta que nos enteramos, y con suerte el político va a la cárcel, y nos sentimos unos estúpidos por no haber visto a tiempo al ladrón que nos embaucó con su verbo florido y su sonrisa taimada.