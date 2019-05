Por lo que pudo haber sido una casualidad, parece que el presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se considera hijo directo y sucesor de las ideas de Hugo Chávez, ha completado con éxito las primeras cuatro etapas de conquistar, dominar, controlar y gobernar (aunque cuestionado en su legitimidad). No obstante, Maduro ha fracasado en la quinta etapa, que es la creación de un estado. Sin embargo, como todo perdedor, argumenta que no ha podido construir estructuras estatales genuinas por culpa de la oposición. Lo cierto es que él no ha podido realizar su sueño de acrecentar el legado de Chávez y afianzar "la República Bolivariana de Venezuela" para continuar con éxito el modelo planteado en las dos décadas en que el régimen ha gobernado.