Enfrentar a Hezbollah no resultaba fácil para los libaneses al no disponer de todas las pruebas que se referían a las actividades delictivas del partido dentro del Líbano. Por ello, más allá de sus comprobados crímenes terroristas como la voladura de la embajada estadounidense en Beirut, el ataque con camión bomba al cuartel de los marines norteamericanos que dejó 254 muertos, el asesinato de los 52 paracaidistas franceses también en la capital libanesa o el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en el febrero de 2005 en el extranjero, los países europeos dudaban en calificar a la organización como grupo terrorista.