Es comprensible el dolor por la muerte del ex presidente principalmente en su familia y en sus 'compañeros', pero ni una decisión extrema como un suicidio justificaría la interrupción de los procesos sobre corrupción.

Esto no implica estar de acuerdo con todas las decisiones judiciales, como, por ejemplo, la prisión preventiva por 36 meses dictada el viernes 18 contra el ex presidente Kuczynski, de ochenta años, por no percibirse en su libertad condicional un riesgo de fuga ni de afectación del proceso judicial.