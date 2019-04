Después de almorzar, me encierro en mi escritorio. Disfruto de todas las comodidades de la modernidad: una gran computadora, una pantalla enorme, una silla reclinable maravillosa. No por eso escribo mejor. Hace muchos años aprendí a someter el vicio inconstante de la escritura a una disciplina rigurosa. Me encierro tres horas por reloj, de dos a cinco de la tarde. Me obligo a escribir, aunque no me encuentre inspirado. A veces las musas no descienden, no acompañan, y hay que aprehenderlas, secuestrarlas. Escribir es siempre una agonía, un tormento. Al mismo tiempo, es también una terapia, una sanación. Todas las cloacas de la memoria van a morir al mar turbio de la escritura. Toda la baja policía del inconsciente será echada al vertedero a veces pestilente de la ficción. Escribir es bajar a las alcantarillas y los albañales de la vida misma y salir encharcado y apestando. Yo trato de hacerlo todas las tardes. No hacerlo, eludirlo, me hace daño, me entristece, socava mis fuerzas para vivir. Por el contrario, cuando consigo escribir me redimo de mis fracasos y enfrento a las adversidades de la vida con bríos renovados. No sé si me leen, o cuántos me leen, o cuándo me leen, todo eso escapa a mi control. Solo sé que debo escribir, que no debo faltar a esa cita con mi destino.