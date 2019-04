"24 de marzo de 1976 – 24 de marzo de 2019. Ayer y hoy: ajuste de salarios y jubilaciones, destrucción de la industria nacional, aumento de la pobreza, timba financiera y persecución a opositores políticos", escribió en Twitter la senadora con cinco dictámenes de prisión preventiva a la que el peronismo racional le protege los fueros para que no vaya presa. Y bien, no solo es un tweet infame que proviene de quien después de gobernar doce años dejó los mismos índices sociales de los que hoy se escandaliza, sino porque no dice la verdad. No solo en su absurda pretensión de ser considerada perseguida política cuando lo que la persigue es el Código Penal; no solo porque iguala a un gobierno democrático con una dictadura, sino porque distorsiona la verdad histórica.