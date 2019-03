Yo acudía a los baños turcos solo y, después de darme unos baños de vapor para sudar el peso tóxico de la fama y las líneas de cocaína que aspiraba los fines de semana, esperaba mi turno para que La Rusa me atendiera en una sesión privada de una hora. Creo que me había enamorado de ella. Era una diosa, la mujer más bella e inquietante que me hubiera tocado jamás. Creo que nos queríamos, genuinamente nos teníamos afecto y simpatía. Mal que mal, en medio de tantos viejos borrachos, yo, con mis veinte años, todavía flaco, debía de parecerle un cuerpo menos arduo para tocar, más propicio para masajear. Además, le conversaba con cariño, le hacía preguntas sobre su vida, le daba propinas generosas. Eso fue cimentando una amistad entre nosotros. Nunca le pedí nada indebido, un tocamiento inapropiado, una fricción reñida con el honor. No me atreví. Pero, por supuesto, desde que la conocí, y me tendí en su camilla, y experimenté los placeres que ella sabía procurarme, malicié, salivé, soñé, fantaseé, que algún día ella llevaría sus manos a la región del pecado y me obsequiaría unas caricias prohibidas. No se lo pedí, pero vaya que lo deseé. Y una tarde, ya en confianza, mi cuerpo se lo pidió de una manera innoble, inequívoca, escandalosa.